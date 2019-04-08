Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' Dedik Başlıyoruz
1 saat önce
SABAH HAMAZI KILDIANKARA Büyükeşhir Beledie Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Mahsur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı.
SABAH HAMAZI KILDI
ANKARA Büyükeşhir Beledie Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Mahsur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii
'ne gelerek sabah namazı kıldı. Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli
Camii'nde sabah namazı kıldı. Hacı Bayram
Veli'nin türbesinde dua eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ankara'nın kurucularından Hacı Bayramı ziyaret edip dua ettiklerini belirten Yavaş, "Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayramı ziyaret edip duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir
'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik başlıyoruz" diye konuştu.
Görüntü dökümü: Mansur Yavaş
'ın evden çıkışı
Camiye giriş
Türbe ziyareti
Basın açıklaması
Haber-Kamera: Haluk KARAARSLAN-Caner ÜNVER-Harun ÖZALP/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:36 Kaynak: DHA
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