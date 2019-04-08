Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' Dedik, Başlıyoruz
1 saat önce
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı.
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın CHP
'li adayı Mansur Yavaş
, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii
'ne gelerek sabah namazı kıldı.
Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli
Camii'nde sabah namazı kıldı. Hacı Bayram
Veli'nin türbesinde dua eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, dua ettiklerini belirten Yavaş, "Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir
'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz" diye konuştu.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:37 Kaynak: DHA
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