Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' Dedik, Başlıyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı.



Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı. Hacı Bayram Veli'nin türbesinde dua eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, dua ettiklerini belirten Yavaş, "Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz" diye konuştu. - Ankara

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına

Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz

YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor