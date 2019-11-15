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Son Dakika Dünya Mansur Yavaş hakim karşısında: Anketlerde geriye düştüklerini görünce hakkımda dava açıldı - Son Dakika Dünya

Mansur Yavaş hakim karşısında: Anketlerde geriye düştüklerini görünce hakkımda dava açıldı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj gönderdiği gerekçesiyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından açılan davanı

Mansur Yavaş hakim karşısında: Anketlerde geriye düştüklerini görünce hakkımda dava açıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj gönderdiği gerekçesiyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından açılan davanın ikinci celsesi görüldü.


Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yavaş, müdahil Necmettin Kesgin ve tarafların avukatları katıldı.

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Mansur Yavaş, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:31 
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