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Mansur Yavaş hakim karşısında: Anketlerde geriye düştüklerini görünce hakkımda dava açıldı
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj gönderdiği gerekçesiyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından açılan davanı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj gönderdiği gerekçesiyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından açılan davanın ikinci celsesi görüldü.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yavaş, müdahil Necmettin Kesgin ve tarafların avukatları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:31
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