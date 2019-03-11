Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş hakkında iddianame

Mansur Yavaş hakkında iddianame

56 dakika önce

Başsavcılık, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından soruşturma açılması için iddianame düzenledi.

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Başsavcılık, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından soruşturma açılması için iddianame düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:55 

Ekonomi
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