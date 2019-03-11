Mansur Yavaş hakkında iddianame
56 dakika önce
Başsavcılık, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından soruşturma açılması için iddianame düzenledi.
Başsavcılık
, CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından soruşturma açılması için iddianame düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:55
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