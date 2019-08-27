Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kalkıyor
Son Dakika Dünya Haber

Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kalkıyor

27 dakika önce

Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor, Esenboğa'ya metro inşaatında son noktadayız

Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kalkıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakkal ile çiftçilere yönelik ekonomik kalkınma planı ve metro inşaatı olmak üzere Ankaralıları yakında ilgilendiren projeler hakkında detaylar verdi.


Küçük bakkalların süpermarket zincirleri altında ezilmesini engelleyeceklerini belirten belediye başkanı, halk ekmek büfelerini ortadan kaldırarak, 4 bin 600 bakkala belediye bayisi olma imkanı tanıyacaklarını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Mansur Yavaş, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor
S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kalkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]