Mansur Yavaş: Harcamaları sizlere soracağız
1 saat önce
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz.
CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:05
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