Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Harcamaları sizlere soracağız

Mansur Yavaş: Harcamaları sizlere soracağız

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz.

Mansur Yavaş: Harcamaları sizlere soracağız, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:05 

Ekonomi
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