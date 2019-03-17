Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Hayatlarında Görmedikleri Mağlubiyeti Tadacaklar (2)

Mansur Yavaş: Hayatlarında Görmedikleri Mağlubiyeti Tadacaklar (2)

1 saat önce

'ANKARA'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Mansur Yavaş: Hayatlarında Görmedikleri Mağlubiyeti Tadacaklar (2), System.String[]
'ANKARA'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ'

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Mansur Yavaş, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci ve İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Hasan Yalçıntaş eşlik etti. Yavaş, otobüsün üzerinden toplanan kalabalığa seslendi.

Mansur Yavaş, 17 yıldır Ankara'nın aynı parti tarafından yöneltildiğini, buna rağmen hiçbir probleminin çözülmediğini söyledi. Ankara'da değişim zamanının geldiğini belirten Yavaş, "Sizlere hizmet edecek kadro burada. Bizler onların iktidarla birlikte yapamadıklarını yapacağız. Rakibim derki; 'Bunlar hiçbir şey yapamaz, arkamızda ağamız var' Ben de diyorum ki; o ağanız, o hükümet 17 yıldır arkanızda. 17 yıldır aynı partiden belediye başkanı var. Ulaşım mı çözüldü, musluktan akan suyu içebiliyor musunuz?" dedi.

Mansur Yavaş, "İşçileri siyasi sebeple çıkartan namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar net söylüyorum, ama onları böyle sağa sola görevlendiren, belediye hizmetinden daha çok onu kendi partilerinin lehine kullanan o baştaki müdürler yok mu, bunları yapan hepsinden hesabını yüzde 100 soracağım" dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mitingten görüntü

-Mansur Yavaş'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:47 Kaynak: DHA

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