Mansur Yavaş: Her İl Ankara'da Kendi Kültürünü Sergilesin

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 81 ilin kültürünü Başkent'te 10 bin dönümlük büyük bir arazide yansıtacağı bir projeleri olduğunu söyledi.

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 81 ilin kültürünü Başkent'te 10 bin dönümlük büyük bir arazide yansıtacağı bir projeleri olduğunu söyledi. Yavaş, "Her il orada hem somut olan, hem de somut olmayan kültürünü sergilesin" dedi.



Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Çerkes Derneği'ni ziyaret etti. Yavaş'a, İYİ Parti Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Belediye başkanının kentindeki bütün değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Bu değerlerden olan Kafkas ve Çerkes kültürüne elbette ki bizler sahip çıkacağız. Bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden geleni yapacağız. Görüyoruz, Ankara'da birçok hemşehri dernekleri var. Onlar da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Ankara'ya gelmişler ve köylere kadar dernek kuruyorlar. Ankara'da doğan yeni nesil, o kültürü yaşatmak ve memleketlerine gitmek istemiyor. Bu nedenle hemşehri dernekleri de o kültürü hem unutturmak istemiyorlar, hem de çocuklarına öğretmek istiyorlar" dedi.



'AVM DIŞINDA HAVA ALACAKLARI ALANLAR YAPACAĞIZ'



Yavaş, bu yüzden 81 ilin kültürlerini Ankara'da yansıtacağı bir proje yapacaklarını söyledi. Her ilin kendine özgü kültürü olduğunu vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:



"Bunları 10 bin dönümlük büyük bir arazi içerisinde, hepsi kendi kültürünü yansıtacak, kendi objeleri, konakları hangisiyse onlardan yapalım. O ilin valisi, belediye başkanı ve Ankara'da bulunan dernek başkanlarıyla birlikte bizler de belediye olarak yardım yapalım. Her il orada hem somut olan, hem de somut olmayan kültürünü sergilesin. Burada bir Çerkes toplumu var, onların da kendi kültürünü yaşatmaları için 'nerede yaparız' bilmiyorum; ama böyle bir alan tahsis etmemiz gerekecek. Zengin Kafkas ve Çerkes kültürünü yansıtacak bir yer, hep beraber yapalım. Biz böyle bir alan yaparsak sadece turist için değil, Ankara'da yaşayan, değişik kültürleri tanımak isteyen oraya gidecek ve Ankara'nın kendi içerisinde de bir iç turizmle AVM dışında hava alacakları alanlar yapmış olacağız."



-Mansur Yavaş'ın konuşmas



Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,

