Mansur Yavaş, HÜDA PAR tarafından mahkemeye verilmesi üzerine: Şeref madalyamdır - Son Dakika
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Mansur Yavaş, HÜDA PAR tarafından mahkemeye verilmesi üzerine: Şeref madalyamdır

11.05.2023 10:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yüklendi. Yavaş, "İktidar her kılığa giriyor, toplumu kutuplaştırıyorlar. HÜDA PAR'a bir şey yapmıyorlar. Ağızlarını açmıyorlar. Biz de iki laf edince HÜDA PAR savcılığa beni şikayet ediyor, omzumda şeref madalyamdır, omzumda" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da miting düzenledi. Mitinge; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN HÜDA PAR'A SERT TEPKİ

Mansur Yavaş, "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a zehir zemberek sözlerle yüklendi.

"OSMAN ÖCALAN'I TELEVİZYONA ÇIKARDILAR, BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Mansur Yavaş şunları söyledi: "PKK'ya laf ediyorlar ama bugün duymuşsunuzdur, bir hafta önce Meral Akşener söylemişti, 'İmralı'ya birilerini gönderdiler' diye. Evet yine göndermişler, niye gönderiyorlar? Ekrem Bey'in gasp ettikleri seçiminden sonra ikinci seçim yapılıyor. Artık devletin bekası diyemiyorlar. Şimdi de söylüyorlar, 'İstanbul giderse, Mekke düşer', 'İstanbul düşerse, Kudüs düşer.' Bunları söylediler. Hatta o kadar ileri gittiler ki 'Binali mi Sisi mi' bunu da söylediler. Fakat millet dinlemedi, kafayı koymuştu. Gasp edilen bir seçim vardı, onu alacaktı. Ondan sonra şimdi yaptıkları gibi yedek kuvvetleri getirdiler, kimi getirdiler Bingöl'den 33 askerimizin şehit edilmesi emrini veren Osman Öcalan'ı televizyona çıkardılar, bunları unutmayacağız.

"BEBEK KATİLİNDEN MEKTUP GETİRDİLER"

Niye çıkardılar? Ekrem Bey'e oy vermesin de Binali Bey'e oy versin diye. AKP'ye oy vermesi için çıkardılar. Yetmedi, İmralı'dan bebek katilinden mektup getirdiler, neden? Ekrem Bey'e oy vermeyin de Binali'ye, AKP'ye oy verilsin diye. Yani, ben bunları görünce aklıma şu geliyor, şimdi de aynısını yapıyorlar. İktidara gelmek için iktidarda olmak için o kadar popülist politika güdüyorlardı ki.

"OMZUMDA ŞEREF MADALYAMDIR"

Yıllar önce şunu söylemişlerdi, iktidarda kalabilmek için gerekirse papaz cübbesini de giyeriz dediler. Dolayısıyla her kılığa giriyorlar, toplumu kutuplaştırıyorlar. Aynı görüşü savunan HÜDA PAR'a bir şey yapmıyorlar. Ağızlarını açmıyorlar… Biz de iki laf edince HÜDA PAR savcılığa beni şikayet ediyor, omzumda şeref madalyamdır, omzumda. Ömür boyu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerle ölünceye kadar mücadele edeceğiz. Bizi hiç kimse bundan alıkoyamaz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Suleyman Dag: Yavaş aynı tepkiyi kilicdaroglunu akşener e ve yeşil sol parti=hdp ye de konussana. Sen halen ankara b.belediye baskanisin. Sana madalyayı 14 mayıs akşamı takacaklar merak etme. Sozde milliyetçi şimdi hdp oylariyla chp li belediye baskani Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: aynen katılıyorum senin hdp ye çektiğin rest gibi Cevap Yaz 40 18 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bir kişinin önce kendisi dönüp aynaya bakması gerekir Cevap Yaz 53 25 Yayından Kaldır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Türkiye, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, HÜDA PAR tarafından mahkemeye verilmesi üzerine: Şeref madalyamdır - Son Dakika


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