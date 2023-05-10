Mansur Yavaş, HÜDA PAR tarafından mahkemeye verilmesi üzerine: Şeref madalyamdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da miting düzenledi. Mitinge; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN HÜDA PAR'A SERT TEPKİ

Mansur Yavaş, "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a zehir zemberek sözlerle yüklendi.

"OSMAN ÖCALAN'I TELEVİZYONA ÇIKARDILAR, BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Mansur Yavaş şunları söyledi: "PKK'ya laf ediyorlar ama bugün duymuşsunuzdur, bir hafta önce Meral Akşener söylemişti, 'İmralı'ya birilerini gönderdiler' diye. Evet yine göndermişler, niye gönderiyorlar? Ekrem Bey'in gasp ettikleri seçiminden sonra ikinci seçim yapılıyor. Artık devletin bekası diyemiyorlar. Şimdi de söylüyorlar, 'İstanbul giderse, Mekke düşer', 'İstanbul düşerse, Kudüs düşer.' Bunları söylediler. Hatta o kadar ileri gittiler ki 'Binali mi Sisi mi' bunu da söylediler. Fakat millet dinlemedi, kafayı koymuştu. Gasp edilen bir seçim vardı, onu alacaktı. Ondan sonra şimdi yaptıkları gibi yedek kuvvetleri getirdiler, kimi getirdiler Bingöl'den 33 askerimizin şehit edilmesi emrini veren Osman Öcalan'ı televizyona çıkardılar, bunları unutmayacağız.

"BEBEK KATİLİNDEN MEKTUP GETİRDİLER"

Niye çıkardılar? Ekrem Bey'e oy vermesin de Binali Bey'e oy versin diye. AKP'ye oy vermesi için çıkardılar. Yetmedi, İmralı'dan bebek katilinden mektup getirdiler, neden? Ekrem Bey'e oy vermeyin de Binali'ye, AKP'ye oy verilsin diye. Yani, ben bunları görünce aklıma şu geliyor, şimdi de aynısını yapıyorlar. İktidara gelmek için iktidarda olmak için o kadar popülist politika güdüyorlardı ki.

"OMZUMDA ŞEREF MADALYAMDIR"

Yıllar önce şunu söylemişlerdi, iktidarda kalabilmek için gerekirse papaz cübbesini de giyeriz dediler. Dolayısıyla her kılığa giriyorlar, toplumu kutuplaştırıyorlar. Aynı görüşü savunan HÜDA PAR'a bir şey yapmıyorlar. Ağızlarını açmıyorlar… Biz de iki laf edince HÜDA PAR savcılığa beni şikayet ediyor, omzumda şeref madalyamdır, omzumda. Ömür boyu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerle ölünceye kadar mücadele edeceğiz. Bizi hiç kimse bundan alıkoyamaz."