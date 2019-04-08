Mansur Yavaş ilk genelgesini yayımladı
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu, personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı.
Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu, personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:43
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı