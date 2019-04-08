Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş ilk genelgesini yayımladı

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayımladı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu, personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı.

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayımladı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu, personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:43 

Ankara, Ekonomi
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