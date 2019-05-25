Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: İmamoğlu hakkında suçlama yapmak istediler, aynısının Ankara'da olacağını duyuyoruz

Mansur Yavaş: İmamoğlu hakkında suçlama yapmak istediler, aynısının Ankara'da olacağını duyuyoruz

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma akşamı düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için ihalelerin canlı yayınlanacağını ve makam araçlarını azaltacaklarını söyledi.

Mansur Yavaş: İmamoğlu hakkında suçlama yapmak istediler, aynısının Ankara'da olacağını duyuyoruz, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma akşamı düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için ihalelerin canlı yayınlanacağını ve makam araçlarını azaltacaklarını söyledi.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde bazı kişilerin Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunması için zorlandığı iddialarını ima eden Mansur Yavaş, aynı iddiaların kendisi için de dillendirildiğini söyledi Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:53 
Ankara, Mansur Yavaş, Dünya
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