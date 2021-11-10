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Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

10.11.2021 16:33
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de...

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi. Sabri Yavaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, memleketi Beypazarı ilçesine götürüldü. Sabri Yavaş için ikindi namazı sonrası Cemil Ercan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Yavaş, taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener de Mansur Yavaş'a taziye dileğinde bulundu. Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Kanser, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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