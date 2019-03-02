Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'ın "Tehdit Edildiği" İddiası

Mansur Yavaş'ın "Tehdit Edildiği" İddiası

20 dakika önce

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Mansur Yavaş'ın
Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:34 Kaynak: AA

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