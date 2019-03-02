Mansur Yavaş'ın "Tehdit Edildiği" İddiası
20 dakika önce
Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.
Ankara
Valiliğinden "CHP
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz
konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:34 Kaynak: AA
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