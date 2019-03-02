Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Kahramankazan'da Projelerini Anlattı

Mansur Yavaş, Kahramankazan'da Projelerini Anlattı

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Kahramankazan'da düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Mansur Yavaş, Kahramankazan'da Projelerini Anlattı, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Kahramankazan'da düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, belediye başkanı seçilmesi halinde Ankara'da hayata geçireceği projeleri anlattı.

İçme ve tarımsal sulama, termal turizm, güneş enerjisi gibi alanlardaki projeleri hakkında bilgi veren Mansur Yavaş daha sonra İmrendi Mahallesine giderek Köy Konağında vatandaşlarla sohbet etti.

Toplantıya parti yöneticilerinin yanı sıra İyi Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fazıl Köremezli ve partililer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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