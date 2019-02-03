Mansur Yavaş, Kahramankazan'da Seçim Bürosunu Açtı
29 dakika önce
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da seçim bürosunu açtı.
CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
, Kahramankazan
'da seçim bürosunu açtı.
İlçeye gelen Yavaş, araç konvoyuyla ilçeyi gezdi, İYİ Parti
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fazıl Köremezli ile vatandaşları selamladı.
Partisinin seçim bürosu açılışına katılan Yavaş, seçimlerde kendisine ve Köremezli'ye destek istedi.
Konuşmaların ardından partisinin seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Yavaş daha sonra ilçeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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