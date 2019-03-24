Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz -Yeniden

Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz -Yeniden

8 dakika önce

Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)-YENİDEN(Tür: Ankara)

Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz -Yeniden, System.String[]
Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)-YENİDEN

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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