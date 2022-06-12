Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için bir taziye mesajı yayınladı. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."
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