Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için bir taziye mesajı yayınladı. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: 'Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.