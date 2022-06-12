Mansur Yavaş: "Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik"

12.06.2022 00:46
Mansur Yavaş: "Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için bir taziye mesajı yayınladı. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Kentimizde Yaşanan Sel Felaketinde Partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i Kaybettik" - Son Dakika
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