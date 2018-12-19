Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü

2 saat önce

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü, System.String[]
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.

Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:59 Kaynak: AA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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