Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü

35 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile Görüştü, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde  Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık,  bununla ilgili kısa bilgiler verdik. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğiz" dedi. 

 "ORTAK ŞEKİLDE KAMPANYA YÜRÜTMEYİ PLANLIYORUZ"

Kampanyayla ilgili sorulara yanıt veren Yavaş, "Bugün Anıtkabir' le hem CHP il Başkanı ve yöneticileri hem iyi parti Ankara il başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu. 

"Başka partilere de gidecek misiniz?" sorusu üzerine ise Yavaş, "Saadet Partisine gideceğim. Demokrat Parti Genel Başkanını da ziyaret edeceğim" diye kaydetti. 

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:54 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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