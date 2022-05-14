Mansur Yavaş konuştu, AK Partili Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş konuştu, AK Partili Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı

14.05.2022 12:11

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi ve ekibine yönelik ortaya atılan iddialara yanıt verdiği esnada eski dönemde yapılan yolsuzlukları da açıkladığı bir konuşma yaptı. Gökçek döneminin Meclis Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez bu esnada sıraları yumrukladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yapılan nisan ayı oturumu gergin geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi, çalışanları ve Meclis Üyeleri hakkında AK Partililerin ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Yavaş'ın, Gökçek döneminde yapıldığını belirttiği yolsuzlukları da açıkladığı konuşması sırasında AK Parti'nin eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, sırayı yumrukladı.

AK PARTİLİ ÜYELER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ölmez'e AK Partili üyeler de tepki gösterdi. Ölmez, Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istedi. Ölmez'e CHP'li ve İYİ Partili üyeler de tepki gösterince tartışma çıktı.

YAVAŞ: HAKARET EDİP CEVABINI DUYMAK İSTEMİYORLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını engellemeye çalışan AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, eski Grup Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ve grup üyelerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş, şöyle konuştu:
"Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, 'duyduk', 'tahmin ediyoruz', biliyoruz' kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin."

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Mansur Yavaş, İhsan Ölmez, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş konuştu, AK Partili Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı - Son Dakika


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