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Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor - Son Dakika

Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor

23.06.2021 16:54

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, "Lezzet Ankara" projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a cevap geldi. Yavaş, pandemi döneminde gelen tepkilerin ardından Yemek Sepeti'nin komisyonları yüzde 38'den yüzde 11'e düşürdüğünü söyleyerek, "Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), esnafı rahatlatmak adına yüzde 0 komisyonla çalışan bir yemek uygulaması geliştirdi. Lezzet Ankara adı verilen uygulama ile pandemiden olumsuz etkilenen esnafa destek olunması amaçlanıyor.

NEVZAT AYDIN'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Uygulama kamuoyunca çok tartışıldı. Lezzet Ankara uygulamasına ilk tepki gösterenlerden biri de online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın oldu. Aydın, "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. %0 az olmuş, üzerine para verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'tan 'Lezzet Ankara' projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna yanıt: Doğru yolda olduğumuz görülüyor

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Nevzat Aydın'ın çıkışına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "Esnafın darda olduğunu ve pandemi dönemindeki kayıplarını toparlamaya çalışacaklarını belirterek "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Lezzet Ankara projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Mansur Yavaş, Lezzet Ankara projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor

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Son Dakika Ekonomi Mansur Yavaş, 'Lezzet Ankara' projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
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