Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü

Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü

3 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makamı aracı ile 21 özel kalem aracının çakar lambaları söküldü.

Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makamı aracı ile 21 özel kalem aracının çakar lambaları söküldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye, EGO, ASKİ ve bağlı şirketlerin bünyelerinde kullanılan makam ve hizmet araçlarına mevzuata aykırı monte edilen ışıklı ve sesli tüm uyarı sistemlerinin sökülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine belediye görevlileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde bulunan 22 araçta çalışma başlattı. Başkan Yavaş'ın makam aracı ile 21 özel kalem aracında bulunan çakar lambalar, görevliler tarafından söküldü.
Belediye ve bağlı şirketlerde kullanılan diğer araçlardaki mevzuata aykırı çakar lambaların da söküleceği bildirildi. Başkan Yavaş'ın, belediyede itfaiye ve zabıta araçları dışında hiçbir araçta çakar lamba olmayacağı talimatı verdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Çakar lambaları sökümünden genel ve detaylar 

-Muhabir anansu 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23 Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]