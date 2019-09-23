Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız
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Mansur Yavaş: Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız

36 dakika önce

"Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız"

Mansur Yavaş: Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada bundan sonra makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacaklarını söyledi.


Şeffaflığa önem verdiklerini belirten Yavaş, "İlk 100 günün raporlarını tüm paydaşlarla paylaştık. Bu raporda yaptığımız bütün harcamalar var. 136 milyon lire bütçe fazlası verdik." dedi.

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Mansur Yavaş, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:45 
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