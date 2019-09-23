Mansur Yavaş: Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız
36 dakika önce
"Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada bundan sonra makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacaklarını söyledi.
Şeffaflığa önem verdiklerini belirten Yavaş, "İlk 100 günün raporlarını tüm paydaşlarla paylaştık. Bu raporda yaptığımız bütün harcamalar var. 136 milyon lire bütçe fazlası verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:45
Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı ABD'de kimyasal madde paniği: 3 ölü, 4 yaralı