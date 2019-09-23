Mansur Yavaş: Makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada bundan sonra makam araçlarını kullananların isimlerini internetten yayınlayacaklarını söyledi.



Şeffaflığa önem verdiklerini belirten Yavaş, "İlk 100 günün raporlarını tüm paydaşlarla paylaştık. Bu raporda yaptığımız bütün harcamalar var. 136 milyon lire bütçe fazlası verdik." dedi.