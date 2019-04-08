Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı

Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı

35 dakika önce

- CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş'ın mazbatasını alması ANKARA - CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

- CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş'ın mazbatasını alması ANKARA - CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Güncel
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