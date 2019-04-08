Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı
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- CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş'ın mazbatasını alması ANKARA - CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş
'ın mazbatasını alması ANKARA - CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:47 Kaynak: AA
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