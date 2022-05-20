Mansur Yavaş: "Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun"

20.05.2022 14:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Milli Mücadele'nin karargahından Cumhuriyet'in tüm gençlerine selam olsun” notuyla; Ankara’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk günkü aşkla, daima izinde. Milli Mücadele'nin karargahından Cumhuriyet'in tüm gençlerine selam olsun" notuyla; Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk günkü aşkla, daima izinde. Milli Mücadele'nin karargahından Cumhuriyet'in tüm gençlerine selam olsun" notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yavaş'ın paylaştığı videoda, Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ait görüntüler yer alıyor.

Mansur Yavaş: Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun
Mansur Yavaş: Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun
Mansur Yavaş: Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun
Mansur Yavaş: Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Cumhuriyet, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun" - Son Dakika
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