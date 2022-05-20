Mansur Yavaş: "Milli Mücadele'nin Karargahından Cumhuriyet'in Tüm Gençlerine Selam Olsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk günkü aşkla, daima izinde. Milli Mücadele'nin karargahından Cumhuriyet'in tüm gençlerine selam olsun" notuyla; Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk günkü aşkla, daima izinde. Milli Mücadele'nin karargahından Cumhuriyet'in tüm gençlerine selam olsun" notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yavaş'ın paylaştığı videoda, Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ait görüntüler yer alıyor.