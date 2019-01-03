Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
ile bir araya geldi.
CHP'li Mansur Yavaş, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem İnce ile bir araya geldiğini duyurdu. Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'ya dair sohbet ettik. Kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ankara'ya mutluluk sözü veriyoruz." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:34 Kaynak: DHA
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