Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun

01.05.2022 22:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Mansur Yavaş, Ankaralı yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yavaş'ın, sosyal medya hesabında, "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" notuyla bugün paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bayram, bir çocuğa uzanan anneli eli sıcaklığı, paylaştıkça çoğalan bereket, özlemler son bulsun diye harcanan emektir. Bayram, karşılık beklemeden gülümsetebilmek, bir çocuğun çikolata sevincinde bulaşabilmektir. Bayram, umutların tükendiği yerde duyulan ses, geleceğe birlikte nefes olabilmektir. Bayramınız mübarek olsun."

Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun
Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun
Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun
Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun - Son Dakika


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