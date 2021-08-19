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Mansur Yavaş olimpiyatta mücadele eden sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Mansur Yavaş olimpiyatta mücadele eden sporcularla bir araya geldi

19.08.2021 11:38
Mansur Yavaş olimpiyatta mücadele eden sporcularla bir araya geldi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Konuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Ankara EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Honduroğlu, Tokyo'da bronz madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile diğer sporcular Muhammet Furkan Özbek, Bilal Çiloğlu ve Necat Ekinci yer aldı.

Mansur Yavaş, sporda galibiyet ve mağlubiyet olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi başarıyla temsil ettiniz. Sporda galibiyet de mağlubiyet de var. Centilmence gidip, yarışıp döndünüz. Gönlümüz daha fazlasını isterdi ama sizler ve antrenörlerimiz bundan ders çıkarıp mutlaka hazırlık yapacaksınız. 3 yıl sonra yeniden olimpiyat var. Buradaki eksiklerimizi baz alarak daha başarıl olacağız. Bizlere düşen, sizin imkanlarınızı artırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı olmanızı sağlamak. Aldığınız neticelerden dolayı hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum" dedi.

"MADALYA ALSIN, ALMASIN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"Sporculara teşekkür eden Mansur Yavaş, en ufak üzüntü yaşamayın diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirli, başarılı insanlar olimpiyata gidebilir. Dünyada öne çıkmış herkesle yarışıyorsunuz. Herkesin başaramadığı işi yapıp, oraya gidiyorsunuz. Aldığınız madalyalardan dolayı Türkiye'de sevinç dalgası oldu. Küresel ısınma nedeniyle seller, yangınlar, afetler ülkemizi bırakmıyor ama spordaki bu başarılar bir nebze de olsa yüzümüzü güldürüyor. Gençler sizleri örnek alıyor. Yeni bir projeyle 300 sporcu seçerek, Ankara'da küçüklükten sizlerin izinden gelecek ve sizlerin yerini alacak yeni isimler için hazırlığımızı yapıyoruz. Ülkemiz ve belediyemiz olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. En ufak üzüntü yaşamayın. Biraz nasip işi. Daha önceki başarılarla, altınlara alıştırdılar, daha iyilerini yapacaklar. Madalya alsın almasın hepsini tebrik ediyorum."TAHA AKGÜL: GENEL OLARAK BAŞARILI BİR OLİMPİYAT GEÇİRDİKTokyo'da bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, en iyi hazırlandığı turnuvada altın madalya alamadığı için üzgün olduğunu dile getirerek, "Çeyrek finalde bana yakışmayan bir müsabaka yaptım. 4 maçım da rahat geçti, yenerken de yenilirken de rahattı maçlar. Açıkçası nabız yükselmeden bronz aldık. İkinci olimpiyat madalyamı aldım. Genel olarak başarılı bir olimpiyat geçirdik. Stresi herkes kaldıramıyor. 122 kilo gittim, 116 kiloya düştüm orada. O müsabakaları bekleme süreci strese sokuyor. Bir şekilde olimpiyatı tamamladık. Yenildiğimizde de hemen aradı başkanım, 'Canını sıkma, sen zaten olimpiyat şampiyonusun' dedi. Olimpiyat madalyası güzel bir şey. İnşallah bizler de 2024'e kadar devam edeceğiz. Paris'te madalya getirmek istiyoruz Ankara'mıza ve Türkiye'mize" şeklinde konuştu. RIZA KAYAALP: 2024'TE ALTIN MADALYA NASİP OLUR İNŞALLAHMilli güreşçi Rıza Kayaalp ise bu yolda yürümeye devam edeceğini belirterek, "Gitmeden önce daha farklı hayallerimiz vardı. Üçüncü olimpiyat madalyamı altın olarak almak isterdim. Rakibimle güzel bir müsabaka yaptık, geçemedim. Bronzla döndük. Üçüncü olimpiyat madalyam oldu. Altın olsa daha iyiydi tabii ki. Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Altın alsam farklı planlarım vardı ama alamayınca güncelleme oldu. 3 yıl kısa bir süre. Gücümüzü korumamız gerekiyor. Başkanımız bizleri arıyor. Kaybettiğimiz zaman teselli, kazandığımızda da tebrik ediyor. Sadece olimpiyat altınım yok. İnşallah 2024'te nasip olur. Olimpiyat hayali kurarak başladığım işi, bunu başararak bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Honduroğlu ise paralimpik oyunlarda da 8 sporcularının yer alacağını belirtti. Honduroğlu, kampta olan sporcularla Mansur Yavaş'ı telefonda görüntülü konuşturdu. Yavaş, sporculara başarılar diledi.

Mansur Yavaş olimpiyatta mücadele eden sporcularla bir araya geldi

Mansur Yavaş, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mansur Yavaş olimpiyatta mücadele eden sporcularla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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