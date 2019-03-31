Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Oy Kullandığı Sandıktan Önde Çıktı

Mansur Yavaş, Oy Kullandığı Sandıktan Önde Çıktı

1 saat önce

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta önde çıktı.

Mansur Yavaş, Oy Kullandığı Sandıktan Önde Çıktı, System.String[]
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı  Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta önde çıktı.

CHP'li Mansur Yavaş'ın oy kullandığı Çankaya'daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ndeki 4297 numaralı sandıkta, 355 seçmenden 300'ü oy kullandı. Sandıktan, Mansur Yavaş'a 201 oy, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye 87 oy çıktı. SP adayı 8 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Bakan Akar'ın Oy Kullandığı Sandıkta Mansur Yavaş Fark Attı Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Oy Kullandığı Sandıktan Önde Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]