Mansur Yavaş, Oy Kullandığı Sandıktan Önde Çıktı
1 saat önce
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta önde çıktı.
MİLLET İttifakı'nın Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, oy kullandığı sandıkta önde çıktı. CHP
'li Mansur Yavaş'ın oy kullandığı Çankaya
'daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
'ndeki 4297 numaralı sandıkta, 355 seçmenden 300'ü oy kullandı. Sandıktan, Mansur Yavaş'a 201 oy, AK Parti
adayı Mehmet Özhaseki
'ye 87 oy çıktı. SP adayı 8 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: DHA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
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