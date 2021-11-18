Üye Girişi
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın - Son Dakika

Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

18.11.2021 16:07
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehir yönetiminde verilen kararlarda suçunun tek kişiye çıkarıldığını belirterek, "Öyle bir kent konseyi kuralım ki; o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın" dedi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehir yönetiminde verilen kararlarda suçunun tek kişiye çıkarıldığını belirterek, "Öyle bir kent konseyi kuralım ki; o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın" dedi.

Balıkesir'de düzenlenen 3'üncü Kent Konseyleri Sempozyumu kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Buyukakın ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in katılımıyla 'Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma' konulu 'Belediye başkanları özel' oturumu gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent konseyini, eleştirileri üstüne alacak bir mekanizma olarak değerlendirdi. Yavaş, "Bu harcadığımız paralar, bizim kendi kişisel paralarımız değil. Eğer biz başkasının parasını harcıyorsak, o zaman çok daha dikkatli olmamız lazım. Kendi paramızı harcamayacağımız bir yere, vatandaşımızın parasını hiç harcanmamız lazım. Dolayısıyla bütün dünyada geçerli olan bir sistem var. Ortak akılla kenti yönetmek, şeffaf olmak, hesap vermek. Eğer ortak akılla kenti yönetecekseniz, hep söylediğim şudur, bazen bu sözüm eleştiriliyor da. 'Çoğunluğun verdiği yanlış karar, bir kişinin verdiği doğru karardan daha önemli ve doğrudur' diyorum. Çünkü ortak bir karardır. Ortak kararın sonucuna hep beraber katlanılır. Ama bir kişinin verdiği kararın sonucu, o kentte büyük harabiyet meydana geliyorsa; ulaşımda oluyor, başka konularda olabilir, o zaman, o bir kişi bütün şimşekleri üzerine çekiyor. Bu dönem ben hep şunu söylüyordum. Öyle bir kent konseyi kuralım ki, o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın. Yani daha doğrusu, onlar bize önersin, ortak bir karar çıksın, bunu biz hayata geçirelim" dedi.BÜYÜKAKIN: 5 YILLIK DÖNEMLER İÇİN SEÇİLİYORUZFarklı ölçeklerden bakıldığında farklı gerçekler görüldüğünü belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Daha yüksek bir yerden baktığınızda başka bir manzara, daha alçak bir yerden baktığınızda başka bir manzara görüyorsunuz" dedi. Siyasetçilerin miyop olduğunu söyleyen Büyükakın, şöyle konuştu: "Bizler 5 yıllık dönemler için seçiliyoruz. Hani bir siyasetçiden bunları duymak sizlere garip gelebilir. Biz miyopuz, 5 yıllık süreyi görürüz. Mesela bir kentsel dönüşüm yapmaya çalışsanız, bugün çalışmaya başlasanız, orada kimlerin oturduğu, mülkiyet durumu, üzerinde var olan yapıların gerçekten arsa sahiplerine ait olup olmadığı, o binaların görüldüğü katlarının gerçekten tapulu olup olmadığı, vesaire gibi çalışmaları yapmaya başladığınızda; hele hele varisler vesaire gibi mevzular gündeme geldiğinde, orada bir kentsel dönüşüm yapmak için belki 5 yıl proje hazırlamanız gerektiğini gördüğünüzde zaten bir başkanın dönemi bitiyor. Ancak hazır projeleri başkanlar gelir gelmez hayata sokabilirler. Bir tarafta kentsel dönüşüm gibi bir gerçek, hayati bir gerçek. Mesela Kocaeli gibi, İstanbul gibi deprem riski altındaki şehirlerde bunları yapmanız gerekirken, diğer taraftan da 5 yıllık dönemde bütün bu hesapları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla, politikacıların görme bozukluğu, miyopluğu, çaresizliği aslında neyle çözümlenecek, büyük meselelerle küçük meseleler arasındaki bağ nasıl kurulacak. İşte bunun tam adresi kent konseyleri" diye konuştu.YILMAZ: EN BÜYÜK GÖREV ŞEHRİN TEMSİLİBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları söyledi: "Belediye başkanlarının liyakati ve özgeçmişi sorgulanmıyor ama sanki o işler için özel yetişmiş, her şeyiyle dört dörtlük, alt yapısı hazırmış gibi algılanıyor. Şimdi, bir belediye başkanının en büyük görevi o şehri temsil etmek. O şehirle ilgili her şeye o karar verip, konumlandırırsa tek bir akıl çok da iyi yapabilir, çok da kötüye götürebilir. Bunun sigortaları ve planlanmış yol haritası olması lazım. Belediye başkanı bütünü bir arada korumalı, bütün kaynağı da tek tarafa değil, grupların beklentilerini, belirli tatmin aralığında karşılayabiliyor olmalı" ifadelerini kullandı.DEMİR: ALINACAK TÜM KARARLARDA OY HAKKI OLMALI

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, "Dünyanın bütün insanları 1 ay kırmızı et yese, dünyanın ısısı 1-2 derece artıyor. Bu kadar ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Plansız hiçbir şey olmaz. Aylık maaşınızı bile planlamak zorundasınız. Kent konseylerinin, belediye meclisinde kentte alınacak olan tüm kararlarda, onayı veya şerhinin olacak şekilde bir oy hakkının olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bir önerimiz daha var. Mahalleyle ilgili bir karar alınacağında, ilgili mahallenin muhtarı da meclis üyesi gibi oy hakkı olması yönünde" dedi.


Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu 16:54 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada 14:26 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Bolivya, Muslera'nın moralini yerle bir etti Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Bolivya, Muslera'nın moralini yerle bir etti         
17:05
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği servis kazasında okul müdürü açığa alındı 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği servis kazasında okul müdürü açığa alındı         
13:35
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 17:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement