Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi

Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki park ve rekreasyon alanlarıyla ilgili yapılacak yeni projeleri değerlendirmek için peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki park ve rekreasyon alanlarıyla ilgili yapılacak yeni projeleri değerlendirmek için peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavaş'ın başkanlığında ikinci defa yapılan toplantıda, yeni projelerin hayata geçirilmesi yönünde karar alındı.

Yavaş, betondan uzak, daha yeşil ve suni olmayan bir başkent istediğinin altını çizerek, Rusya'daki cadde ve sokakların görsellerini peyzaj mimarlarıyla paylaştı.

Yavaş, Ankara'daki caddelerin, kaldırımların, parkların ve atıl durumdaki alanların çiçeklerle donatılarak sanat eserine dönüştürülebileceğini vurguladı. Yavaş, peyzaj mimarlarının yeni projelerine ilkbahar aylarına kadar başlayabileceğini aktardı.

İthal ağaç ve bitki yerine yerli üretimleri tercih edeceğinin altını çizen Yavaş, "Başkent'in çehresini güzelleştirerek, vatandaşları AVM'ler yerine daha iyi vakit geçirebilecekleri yeşil ve doğal alanlar oluşturmalıyız. Vatandaşlarımızı doğaya çekmemiz gerekiyor. Parkların güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir
Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]