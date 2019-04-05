Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Rutin İşler Haricinde Yapılan İşlemler Hükümsüz

Mansur Yavaş: Rutin İşler Haricinde Yapılan İşlemler Hükümsüz

2 saat önce

ANKARA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi kazanan CHP'li Mansur Yavaş, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3'üncü şahıslar yönünden...

Mansur Yavaş: Rutin İşler Haricinde Yapılan İşlemler Hükümsüz, System.String[]
ANKARA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi kazanan CHP'li Mansur Yavaş, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3'üncü şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanan, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Yavaş, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rutin işler dışında yapılan işe alım, kiralama ve bankadan kredi çekme gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3'üncü şahıslar yönünden hükümsüz olacağını savunarak, şunları kaydetti:

'Bir kamu görevini vekaleten yürüten veya süresi biten; ancak yeni atanan veya seçilen kamu görevlisinin görevine başlamadığı süre içinde, yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece 'Gündelik Cari İşleri' yürütebilirler. Sadece, kamu hizmetinin sürekliliği gereği, kamu hizmetini sürdürebilecek şekilde satın alma, satış, ödeme ve harcama yaparlar. Asla yeni personel işe almazlar, yeni ihale yapamazlar, yeni harcama yapamazlar. Aksine davranışların cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağı bilinmelidir.' - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:31 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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