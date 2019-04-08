Mansur Yavaş, Sabah Namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde Kıldı
1 saat önce
31 Mart Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.
31 Mart Yerel seçimlerde CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, sabah namazını Hacı Bayram Veli
Camii'nde kıldı.
Yavaş, Hacı bayram Veli Camii'nde sabah namazını kıldı. Hacı Bayram
Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı açıklamada, mazbatasını bugün alacağını belirterek hayırlı olmasını diledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:04 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Sabah Namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde Kıldı
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