Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Sabah Namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde Kıldı

Mansur Yavaş, Sabah Namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde Kıldı

1 saat önce

31 Mart Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Mansur Yavaş, Sabah Namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde Kıldı, System.String[]
31 Mart Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Yavaş, Hacı bayram Veli Camii'nde sabah namazını kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı açıklamada, mazbatasını bugün alacağını belirterek hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:04 Kaynak: İHA

Ankara, Mansur Yavaş, Hacı Bayram Veli, Güncel
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