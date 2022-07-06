"Şiddet ikliminde avukatlarımızı, doktorlarımızı bir bir yitiriyoruz. Meslektaşım Av. Servet Bakırtaş'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemizin aydınlık yüzlerini nefret, cehalet ve şiddet üçgeninde kaybetmek istemiyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da kardiyolog uzman doktor Ekrem Karakaya, İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine ilişkin "Şiddet ikliminde avukatlarımızı, doktorlarımızı bir bir yitiriyoruz. Meslektaşım Av. Servet Bakırtaş'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: 'Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz' - Son Dakika

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