Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabı Twitter Üzerinden, "Başkent Ankara Adaylığı İçin Şahsımı Lâyık...
1 saat önce
IHAAW163219-SIY/18-12-2018- Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim.
IHAAW163219-SIY/18-12-2018
- Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini paylaştı. 18.12.2018 16: 32: 19 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: İHA
CHP'nin Ankara Adayı Olan Mansur Yavaş'tan İlk Yorum: Seçimi Kazanmak Boynumun Borcu
Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu
Ağlama Anne Dizisindeki Enişte-Baldız İlişkisi Büyük Tepki Gördü
Usta Gazeteci Emre Tilev'in Görevine Son Verildi