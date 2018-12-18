Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabı Twitter Üzerinden, "Başkent Ankara Adaylığı İçin Şahsımı Lâyık...

Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabı Twitter Üzerinden, "Başkent Ankara Adaylığı İçin Şahsımı Lâyık...

1 saat önce

IHAAW163219-SIY/18-12-2018- Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim.

Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabı Twitter Üzerinden,
IHAAW163219-SIY/18-12-2018

- Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini paylaştı. 18.12.2018 16: 32: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Twitter, Ankara, Politika
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