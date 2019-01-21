Mansur Yavaş, Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti
1 saat önce
- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın gelişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi Görüşmeden detay Karamollaoğlu'nun açıklamaları Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi...
- CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın gelişi Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nun gelişi
Görüşmeden detay
Karamollaoğlu'nun açıklamaları
Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Anket Şirketlerinden Sonra Google da Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili Tahminde Bulundu