Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın gelişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi Görüşmeden detay Karamollaoğlu'nun açıklamaları Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi...

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın gelişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi
Görüşmeden detay
Karamollaoğlu'nun açıklamaları
Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Güncel
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