Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 - Son Dakika

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Mansur Yavaş, hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de oy oranıyla ilgili konuştu.

"ŞİMDİDEN KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Yerel seçimlerde yüzde 51 ile seçilen Yavaş, bugün itibarıyla Ankara'da yüzde 60 oy oranına sahip olduğunu söyledi. Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de, "Erken seçim yok gündemde. Şimdiden konuşmanın anlamı yok. Benim ağzımdan bugüne kadar böyle bir şey çıkmadı. Böyle bir düşüncem de yok. Ortaya siyasi bir figür gibi çıkmadım. İnsanları kucaklayan, rakiplerini rahatsız etmeyen, işine odaklı olunca. Adam işini yapıyor oluyor. Demek ki insanların aradığı buymuş. Yaptıklarımız insanların hoşuna gitti. Onlara odaklandık. Ondan dolayı konuşulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil