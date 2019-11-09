Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve büyük kahramanı olarak sadece tarih sayfalarında değil, milletin kalbinde de yer aldığını, ona olan sevgi ve saygılarının dünya var oldukça devam edeceğini belirtti.

Yavaş, yayımladığı mesajda Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yılında, minnet, özlem ve rahmetle andıklarını aktardı.

Bu toprakların, şehitlerin kanlarıyla, milletin hürriyet sevdasıyla ve anaların dualarıyla bizlere vatan olduğunu, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve büyük kahramanı olarak sadece tarih sayfalarında değil, milletimizin kalbinde de yer alan Atatürk'e sevgimiz ve saygımız dünya var oldukça devam edecektir. Gazi Paşa, silah arkadaşları ve kurtuluş kahramanlarımızın yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde kurduğu Cumhuriyet'in temel ilke ve değerleri ülkemiz var olduğu sürece yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarih sayfaları 10 Kasım'ı, saatler ise 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve birlikte vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anarken, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."