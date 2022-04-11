Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti (2) - Son Dakika
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Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti (2)

11.04.2022 13:13
Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

Yaklaşık yarım saat süren kabulün ardından Akşener ve Yavaş, ortak basın açıklaması yaptı.

Akşener, Yavaş'ın başkan olarak 31 Mart'ta 3 yıllık hizmet sürecinin dolduğunu belirtti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Akşener, şöyle konuştu:

"Mayıs başında 3 yılda ne yaptık, ne ettik, hangi hizmetleri nasıl yaptık diyerek, hesap vermek adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette o davete icabet edeceğiz.

Başarılı çalışmalarının sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini somut olarak hem pandemide hem ekonomik zorluklar yaşanan şu dönemde, yoksulun, zorda olanın yanında olarak, belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine birilerinin cebine doldurmak yerine fakir fukaranın, yoksulun yanında olarak, onların nefes almasını sağlayarak somut adımlar atıp, sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle, bizlerle paylaşacak. Nezaketi için çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun, biz de icabet edeceğiz."

"Bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz"

Mansur Yavaş da 8 Nisan 2019'da belediye başkanlığını devraldıklarını hatırlattı.

Bunun üzerinden 3 yılın geçtiğini belirten Yavaş, "Önümüzde 2 yıl daha var. Biz, yaptıklarımızın yapamadıklarımızın neler olduğunu anlatıp bir de bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Öncelikli olarak tabii ki seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarının hepsini davet edip, o gün sizlerin de huzurunda Ankara'da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı, engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu, bundan sonraki 2 yılda da hangi süreçte neler yapacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız." dedi.

Yavaş, Ankara halkının bunları duyup, beklentilerini kendilerine iletebileceklerini ifade ederek, "Bunların güzel bir tanıtımı yapılacak o gün ve Sayın Genel Başkanımızı da bu nedenle davet etmek için geldim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akşener ile ayda bir ya da iki kere bir araya geldiğini söyleyen Yavaş, "Çünkü, kendisine Türkiye'nin her yerinden ve özellikle Ankara'dan hem esnaflarla hem iş adamlarıyla, işçilerle ilgili talepler ve şikayetler geliyor. Onlarla ilgili de zaman zaman esnafın, vatandaşın durumunu sık sık aktarıyor. Biz de onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu ziyaret de onlardan bir tanesi." açıklamasında bulundu.

"Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım"

Bir gazetecinin, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin adaylığınızı destekleyeceğine dair bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yavaş, kendisinin bu tür açıklamalara yönelik bir yorum yapmadığını vurguladı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Benim belediyecilik anlayışıma göre, bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim, 'Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış almayacağız' diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak, eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum."

Yavaş, kimi zaman siyasilerin bu tür konuşmalar yaptığını belirterek, "Ama o çizgimi de hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım. Bu kadar basit." dedi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti (2) - Son Dakika
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