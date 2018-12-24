Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret

Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret

14 dakika önce

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret, System.String[]
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Yavaş, "Hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ankara'yı Atatürk'ün bize emanet ettiği şehir olarak layık olduğu yete getirip hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener de ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, "Başaracağınıza inanıyorum. Haksızlığa uğramıştınız. Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:10 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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