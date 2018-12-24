Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret
14 dakika önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti.
CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, İYİ Parti
Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Yavaş, "Hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ankara'yı Atatürk
'ün bize emanet ettiği şehir olarak layık olduğu yete getirip hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.
Akşener de ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, "Başaracağınıza inanıyorum. Haksızlığa uğramıştınız. Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:10 Kaynak: İHA
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