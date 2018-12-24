Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret

Mansur Yavaş'tan Akşener'e Ziyaret

1 saat önce

- Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: "Biz Ankara için bir araya geldik"ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti.

- Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:
"Biz Ankara için bir araya geldik"

ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti. Yavaş, "Biz Ankara için bir araya geldik" dedi.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti'ye gelen Yavaş, olumlu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, " Yaptığımız çalışmaları kendisine ilettik ve bundan sonra da Ankara ve Türkiye çapında bu yapılan ittifakın başarıyla sonuçlanması dileğinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
"Biz Ankara için bir araya geldik"
"Farklılıklar tartışmayı gerektirmemeli" diyen Yavaş, "Farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak bir araya gelmenin de ne kadar değerli olduğunun farkında olmalıyız. Zaman zaman AK Parti de kendisiyle aynı ideolojide olmayan adaylarla bir araya gelmiştir. Biz Ankara için bir araya geldik. Söz konusu Ankara, parti değil. Başaracağız ve herkese hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:47 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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