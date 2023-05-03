Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var

03.05.2023 21:31

Mansur Yavaş, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın kendisiyle ilgili yapmış olduğu paylaşıma çok sert cevap verdi. Özalan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerini çarpıtdığını belirten Yavaş, "Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var. Dün benim söylediğim sözü kesmiş, trollük yapacağım diye uğraşıyor. Dedim ki; 'Asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra bunlar hep yerlerine gidecek. SİHA'lar, İHA'lar yerine gidecek ve gemi tersanesine gidecek. Bunları kapatacak' diyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da miting düzenledi. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın kendisi hakkında yaptığı paylaşıma sert çıktı.

Mansur Yavaş, Alpay Özalan'ın paylaşımına sert çıktı: Kasları beyninden fazla gelişmiş

"TROLLÜK YAPACAĞIM DİYE UĞRAŞIYOR"


Özalan'ın kendisinin konuşmasını montajladığını söyleyen Yavaş, "Şimdi kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol milletvekili var. Dün benim söylediğim bu sözü kesmiş, millete trollük yapacağım diye uğraşıyor. Dün dedim ki; 'Asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra bunlar hep yerlerine gidecek. SİHA'lar yerine gidecek, İHA'lar yerine gidecek ve gemi tersanesine gidecek.' 'Bunları' diyor, 'kapatacak.' Altında bizim konuşmamızın devamını yayınlamamış. Diyoruz ki, evet bunlar seçimde kullanıldı, tekrar görev alanına dönecek. Ama siz; işsizlikle, aşsızlıkla, kiralarla, enflasyonla… Hepsi ile baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur. Bunu unutmadan; asla ve asla başka gündeme kapılmayın." dedi.

"BİZE DÜŞEN BUNLARI GELİŞTİRMEK"

Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve şunun da sözünü veriyoruz: Nasıl; 90'lı yıllarda üretilen İHA'lar, SİHA'lar şimdi geliştirilip bu hale geldiyse, bize düşen; o İHA'ları, SİHA'ları… Elimizde ne varsa bunları daha da geliştirip, sınırlarımızı tehdit edenlerin hepsine kim olursa olsun adı, hepsinin üzerine füze gibi yağmak için onları daha da geliştireceğiz. Şüpheniz mi var? Her seçim dönemi milliyetçi oluyorlar. Seçimlik milliyetçi. Seçim dönemi milliyetçi oluyorlar. E hani siz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almıştınız? Bir tanesini falan değil. 'Her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık' demediniz mi? Şimdi ne oldu? Seçim var değil mi?

"UTANMADAN 'BUNLAR APO'YU ÇIKARACAK' DİYORSUNUZ"

Bir haber duyduk. İmralı'ya heyet göndermişsiniz. Evet, Sayın Genel Başkanımız anlatır belki. Utanmadan, 'Bunlar Apo'yu çıkaracak, teröristleri çıkaracak' diye propaganda yapıyorsunuz. Onları hapisten çıkaracak adam daha doğmadı, cezalarının tümünü çekecekler. Boş lafı boş verin. Siyasi af; ya 360 oy ile olur ya da Cumhurbaşkanı'nın imzası ile olur."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Ahahaaaaa güzel bir söylem :) Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: Sayın mansur yavaş başkan bu gibi adamları kayda alma matap alma bunlar zev zek bunların toplumda degeri yok sayın cumhur başkanın sayesinde adam yerine konur lar Cevap Yaz 21 17 Yayından Kaldır
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İhlas Haber Ajansı, Mansur Yavaş, Milletvekili, SİHA, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var - Son Dakika
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