Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: "Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak" diye tepki gösterdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş; Ankapark'ın ABB'ye devri için mahkemenin henüz karar vermemiş olmasına tepki gösterdi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamayı, sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?"