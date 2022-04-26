Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: "Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: "Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak"

26.04.2022 17:16
Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: "Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak” diye tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak" diye tepki gösterdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş; Ankapark'ın ABB'ye devri için mahkemenin henüz karar vermemiş olmasına tepki gösterdi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamayı, sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?"

YORUMLAR
500
'Nihayet kulüplere ciddiyet geldi' 'Nihayet kulüplere ciddiyet geldi' Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Kamu Malı Bile Bile Çürütülüyor, Ankapark'ı Geri Verin' Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Kamu Malı Bile Bile Çürütülüyor, Ankapark'ı Geri Verin'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankapark, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: 'Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak' - Son Dakika


Son Dakika
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' Tepkisi: "Yetkililere Sesleniyorum; Kamu Zararı Ne Zaman Son Bulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement