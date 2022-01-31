Üye Girişi
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek

31.01.2022 00:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da başlayan karla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu.

"LÜTFEN YOLLARI KONTROL ETMEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YORUMLAR
500

Mansur Yavaş, Twitter, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek - Son Dakika


46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti         
23:43
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk         
21:57
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35

Son Dakika Haberleri
00:20 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 00:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement