Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kritik uyarı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kritik uyarı

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kritik uyarı

01.06.2023 12:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir sağanak yağış ile mücadele eden Ankaralılara önümüzdeki günler için kritik uyarılarda bulundu. Yeni yağışlar ve fırtına tehlikesine karşı korunmayı önemle rica eden Yavaş, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve ihbarların Başkent 153 hattından bildirilebileceğini belirtti.

Günlerdir sağanak yağış ve sel felaketi ile boğuşan Ankaralılar için önümüzdeki bir kaç gün daha zorluk geçecek. Mansur Yavaş Ankaralılara twitter hesabından yeni yağışlar ile ilgili önemli uyarılarda bulundu: "Değerli hemşehrilerim, gelecek 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı korunmayı önemle rica ederim. Belediyemiz ile ilgili tüm takımlar ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz."

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Son Dakika Yaşam Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kritik uyarı - Son Dakika


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