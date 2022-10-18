Mansur Yavaş'tan Aski Açıklaması: "Ankara Halkının Parasını Gerçek İhtiyaçları Doğrultusunda Harcamaya Devam Ediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ'nin zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının "yasa dışı olduğunu ve mahkemeden döneceğine inandığını" söyledi. Yavaş, "Karar düzeltildiği zaman Polatlı dahil bütün acil yatırımlar yapılacak, sosyal desteklerimiz fazlasıyla devam edecek. Çünkü bizim Ankara halkımızdan aldığımız tertemiz parayı hiçbir zaman çalışmayan çöp projelere atacak halimiz yok, bunlara ayıracak paramız yok. Kendi paramızı nasıl harcıyorsak, Ankara halkının parasını da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş 1,5 milyon vatandaşa sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan 107 kilometrelik İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu Hattı projesinin de etkilendiği "suda indirim" kararı nedeniyle ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nun da katıldığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Nisan ayından bu yana yaptığı yatırımları, devam eden çalışmaları ve indirim kararının sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

POLATLI'DA SUNUM EŞLİĞİNDE BASIN TOPLANTISI

Başkan Mansur Yavaş, sunum eşliğinde yaptığı açıklamasına, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, İvedik'ten Polatlı'ya getirdiğimiz su ile ilgili olarak son durumu hem Polatlı halkıyla paylaşmak hem de yakın zamanda yaşanan bazı gelişmelerden de Polatlı halkını bilgilendirmek" diyerek başladı.

Başkan Yavaş, "Biz öncelikle ASKİ olarak 8 Nisan 2019'dan sonra yaptığımız ve şimdiye kadar ihmal edilen çalışmalarla ilgili kısa bilgi vermek istiyoruz" dedi.

Göreve geldikleri 2019 Nisan ayından bu yana ASKİ'ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi pahalı su satıyor denmesi için insanın vicdanını herhangi bir yere asması gerekir. Su gelirleri daha da azalsın yüzde 50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira ve bunun içerisine Polatlı'ya getirilen su dahildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek. Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz… Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz."

"HALKIN TERTEMİZ PARASINI ÇÖP PROJELERE HARCAYAMAYIZ"

ASKİ'den son 10 yılda ABB'ye aktarılan paranın 22,6 milyar lira olduğunu da vurgulayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani halka 1,6 dolardan, yaklaşık 30 liradan su satıp bu parayı Büyükşehire aktarıp Büyükşehirin, ASKİ'nin görev alanına giren işlerin haricinde işler yapmasıyla bu paralar harcanmıştır. Örneğin Gölbaşı'nda uçuş okulu yapılmıştır ve daha sonra kapatılmıştır. Yani 12,7 milyon lira boşa gitmiştir. ASKİ binasının yanında çok katlı otopark otomasyonu yapılmıştır ve 43,6 milyon lira güncel olarak harcanmıştır. Uçak ve helikopterler alınmıştır, bunların güncel değeri ile ASKİ'ye 300 milyon lira zarar ettirilmiştir. Bunların hepsi savcılığa iletilmiştir. Yine lüks araçlar alınmış, güncel değerleri 13,3 milyon lira. İçme suyu imalatları ise 2015 – 2017 arasındaki 3 yılda 1110 km yapılmış. Bizim dönemimizde ise aynı sürede (3 yıl) 2 bin 384 km içme suyu imalatı yapılmıştır. Atık su ve yağmur suyu imalatları yine 2015 – 2017 arasında 543 km iken 2019 – 2021 yılları arası yine 3 yıl içerisinde ise 1045 km yağmur suyu ve atık su hattı imalatı yapılmıştır."

Bir kez daha yargıya güvendiğinin altını çizen Yavaş, "İnşallah mahkemeden karar düzeltildiği zaman Polatlı dahil bütün acil yatırımlar yapılacak, sosyal desteklerimiz fazlasıyla devam edecek, çünkü bizim Ankara halkımızdan aldığımız tertemiz parayı hiçbir zaman çalışmayan çöp projelere atacak halimiz yok, bunlara ayıracak paramız yok. Kendi paramızı nasıl harcıyorsak Ankara halkının parasını da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz" dedi.

"BİZ OTOBÜS ESNAFINA BAKANLIKTAN DAHA ÇOK DESTEK VERİYORUZ"

Ankara'daki otobüs ücretlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yavaş, eskiden otobüs fiyatlarının 1 dolar olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yani Ankara halkı sürekli olarak kazıklanmış. Peki, bu kadar pahalı satıp da kaç tane otobüs aldınız? 2013'ten bu yana hiç otobüs alınmamış. Peki, ne yaptınız bunca parayı? Bu parayı gidip çöp projelere yatırdılar. Biz şu anda EGO'ya 2021 yılında insanları ucuza taşıması için 835 milyon lira, 2022 yılında 1 milyar 611 milyon lira destekte bulunduk. Yeter ki vatandaşımız toplu ulaşım kullansın, ucuz kullansın diye sübvanse ettik. 2022 yılında ise sekiz aylık dönemde sadece egoya sübvanse etmekle kalmıyoruz. Özel toplu taşıma esnaflarına da devlet bugün 65 yaş üstü ve indirimli veya ücretsiz binenlere sadece bin 995 TL aylık otobüs başı yardım yaparken, biz bunun 20 misli daha fazlasını özel halk otobüslerine destekte bulunuyoruz."

İVEDİK-TEMELLİ-POLATLI İÇME SUYU HATTI PROJESİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULUYOR

İvedik-Temelli-Polatlı içme suyu hattının yapım çalışmalarına ilişkin de çalışmayı yürüten Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Baylan'ın çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından açıklamalarına devam eden Yavaş, "Şu anda 2023 Ağustos ayında Polatlı'nın temiz su alabilmesi için 1,9 milyar liraya ihtiyaç var. Biraz önce gördüğünüz gibi personel giderleri 2 milyar lira, yatırım gideri 5,5 milyar lira, elektrik gideri 5 milyar lirayken gelirlerimiz yüzde 50 düştüğü için maalesef personel giderlerini dahi zor ödeyeceğiz. Kaldı ki Polatlı'ya gelen suyu nasıl ödeyeceğiz? Böyle bir sorunla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Yavaş, alınan kararla ilgili olarak, "Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisinin böyle basit bir önergeyle fiyatları indirme yetkisi yoktur. Yine kanun gereği su, maliyet artı belli bir kar ile satılmak zorundadır. Bizlerin maliyetin altında su satmasının sebebi ÜFE'nin sürekli artması nedeniyle zaman içerisinde maliyet ile ÜFE'den elde edilecek rakamın yan yana geleceğine inanmamızdan dolayıdır" dedi.

"BELEDİYE MECLİSİNİN BÖYLE BİR İNDİRİM YAPMA HAKKI YOK"

2560 sayılı Kanun Maddesi'ni de okuyan Yavaş, "Dolayısıyla bu kadar kanun açıkken usulsüz bir şekilde önerge vermelerinin bir tek sebebi vardır; Ankara susuz kalsın, elektrik faturasını ödeyemesin, tam tersine diğer yapacakları yatırımları, eğer ASKİ çalışacaksa Büyükşehirin kendi bütçesinden yatırımları iptal ederek buraya aktarması, belediyenin zayıflaması amaçlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Artan maliyetlere rağmen maliyetinin yarı fiyatına ücretlendirilen Başkent suyunun bir kez daha yüzde 50 indirilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını ve faaliyetlerini engellenmek istendiğini kaydeden Yavaş, "En azından şu andaki seyri öğrenin. Biz ne yapıp edip sözümüzün arkasındayız. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra Polatlı'nın içme suyu projesi aynen devam edecektir. Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi budur ve bir an evvel Polatlı'nın temiz ve sağlıklı suya kavuşması en büyük hedefimizdir. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Polatlı halkımız endişe etmesinler, sadece mahkeme süresince ne olur ne olmaz diye mahkemenin sonucunu bilemediğimiz için şu anda firmaya işi bekletmesi ve ertelenmesi için talimat verdik. Ama inşallah mahkeme kararı verdikten sonra bu kanun dışı karar ortadan kaldırıldıktan sonra bu beklenen süreyi de telafi edecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.