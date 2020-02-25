Mansur Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mansur Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Mansur Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ASO 2. OSB'yi ziyaret eden Yavaş, buradaki konuşmasında, yapacakları yatırımlarda ortak akılı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Yavaş, "Bütün asfaltların, yatırımların parası zaten sizden çıkıyor. Bu nedenle ihtiyaçları sizin tespit etmeniz, bizim de o boyutta onu harcamamız lazım." dedi.

Yavaş, istihdam açısından organize sanayi bölgelerinin önemli bir rolü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fiili olarak çalışacak bir protokol yapabiliriz. Sizin de elemana ihtiyacınız var. İyi yetişmiş elemanlar, belki de onlar sizinle irtibat kuramıyor. Ayrıca yine vasıfsızların içerisinde sizin ihtiyacınız olan elemanları bir protokolle tespit edebiliriz. Bu şekilde üretimi artırırken işsizliğe de bir çözüm bulmaya çalışırız. Nispeten 100, 200 kişi de olsa faydası olur diye düşünüyorum."

Organize sanayi bölgesine otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Mesela mesaiye saat 07.00'ye kadar otobüsle gelenlerin ücretsiz taşınması gibi bir projemiz var. Onu da sizlerle görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, başkentin yüksek teknolojili üretimde açık ara önde olduğunu belirterek, "Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleri ile nitelikli insan kaynağı açısından açık ara Türkiye'nin en avantajlı kenti Ankara'dır. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminde Ankara öncü rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret

Ankara Sanayi Odası, Mansur Yavaş, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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