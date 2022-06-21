Mansur Yavaş'tan Aşure İsteyen Büşra Hemşireyi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı, Yavaş: "Asla Mücadeleden Vazgeçmeyin, Her Zaman Yanınızdayım" - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Aşure İsteyen Büşra Hemşireyi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı, Yavaş: "Asla Mücadeleden Vazgeçmeyin, Her Zaman Yanınızdayım"

21.06.2022 21:37
Mansur Yavaş'tan Aşure İsteyen Büşra Hemşireyi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı, Yavaş: "Asla Mücadeleden Vazgeçmeyin, Her Zaman Yanınızdayım"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden 2020 yılında bir kâse aşure isteyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden kişinin tutuklandığını duyurdu. Yavaş, “Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden 2020 yılında bir kase aşure isteyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden kişinin tutuklandığını duyurdu. Yavaş, "Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden 2020 yılı pandemi zamanında bir kase aşure isteyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireyi sosyal medya üzerinden tecavüzle tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı. Yavaş, olaya ilişkin 2020 yılında sosyal medya hesabında yayınladığı "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var" mesajı alıntılayarak şu notu düştü:

"Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım."

Büşra hemşire de twitter hesabında Yavaş'ın bu mesajını alıntılayarak, "Bu süreçte yanımda olduğunuz ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız Başkanım" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Aşure İsteyen Büşra Hemşireyi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı, Yavaş: 'Asla Mücadeleden Vazgeçmeyin, Her Zaman Yanınızdayım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Aşure İsteyen Büşra Hemşireyi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı, Yavaş: "Asla Mücadeleden Vazgeçmeyin, Her Zaman Yanınızdayım" - Son Dakika
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