Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'tan Başkan Acar'a Ziyaret
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Mansur Yavaş'tan Başkan Acar'a Ziyaret

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile bir araya geldi.

Mansur Yavaş'tan Başkan Acar'a Ziyaret, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile bir araya geldi.

Muhtarlar toplantısı sonrasında Yavaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.


Mansur Yavaş, misafirperverliklerinden dolayı Acar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Acar da Yavaş'a plaket takdim etti.

Kızılcahamam, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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