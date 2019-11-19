Mansur Yavaş'tan Başkan Acar'a Ziyaret
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile bir araya geldi.
Muhtarlar toplantısı sonrasında Yavaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Mansur Yavaş, misafirperverliklerinden dolayı Acar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Acar da Yavaş'a plaket takdim etti.
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